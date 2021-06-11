Чому Володимиру Зеленському так важливо зустрітися з Джо Байденом? Про це в програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розповідає депутат Верховної Ради восьмого скликання Валерія Заружко.

«Чому Зеленський хоче зустрітися з Байденом, варто запитати у нього самого. Ми можемо тільки припускати. Мені здається, що зустріч такого рівня додасть українському лідеру політичної ваги. Напевно, непогано, щоб така зустріч відбулася. Але якби в США хотіли влаштувати зустріч Байдена із Зеленським, вона б уже давно відбулася», - вважає політик.

За її словами, Україна дещо залежить від домовленостей, яких досягнуть на своїй зустрічі Байден і Путін.

«Якщо нас і не прямо поставлять перед такими домовленостями, то дипломатичною мовою дуже ввічливо, але зрозуміло пояснять, в який бік ми рухаємося. На сьогодні це для України не найгірший варіант, тому що, можливо, з'явиться якась ясність в цьому питанні. Адже для мене самої, як і для інших уродженців Донецька, 2014 рік став переломним. Звичайно, хотілося б, щоб з'явилася якась визначеність», - зазначає Валерія Заружко.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона закликала українців підвищувати рівень політичної культури.

Також Заружко зазначила, що світ перестав серйозно сприймати Україну і бачить в ній тільки майданчик для ігор, які ведуть великі держави.