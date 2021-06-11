Почему Владимиру Зеленскому так важно встретиться с Джо Байденом? Об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказывает депутат Верховной Рады восьмого созыва Валерия Заружко.

«Почему Зеленский хочет встретиться с Байденом, стоит спросить у него самого. Мы можем только предполагать. Мне кажется, что встреча такого уровня добавит украинскому лидеру политического веса. Наверное, неплохо, чтобы такая встреча состоялась. Но если бы в США хотели устроить встречу Байдена с Зеленским, она бы уже давно произошла», - считает политик.

По её словам, Украина несколько зависит от договорённостей, которых достигнут на своей встрече Байден и Путин.

«Если нас и не впрямую поставят перед такими договорённостями, то на дипломатическом языке очень вежливо, но понятно объяснят, в какую сторону мы движемся. На сегодня это для Украины не самый плохой вариант, потому что, возможно, появится какая-то ясность в этом вопросе. Ведь для меня самой, как и для других уроженцев Донецка, 2014 год стал переломным. Конечно, хотелось бы, чтобы появилась какая-то определённость», - отмечает Валерия Заружко.

Ранее, как сообщает Politeka, она призвала украинцев повышать уровень политической культуры.

Также Заружко отметила, что мир перестал серьёзно воспринимать Украину и видит в ней только площадку для игр, которые ведут великие державы.