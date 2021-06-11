"Гряде серйозна економічна і фінансова, системна криза!" - зазначив українсько-американський кріптобізнесмен Марк Гінзбург в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі Влада vs Влащенко. "Ну, не можна ж нескінченно довго друкувати долари", - сказав мільйонер, натякаючи на активну емісію в США.

На питання, куди вкладати фінанси в цьому році від Наташі Влащенко, Марк зреагував, що тільки не в нерухомість. Зазначивши, що "вартість" цих вкладень висока: "Якщо ви прорахуєте витрати на нерухомість, то зрозумієте, що це далеко не найкраща інвестиція".

Більш того, Марк збирається продавати і свою численну нерухомість. Об'єкти в Майямі, Парижі-за словами мільйонера, вже продані. На черзі Київська нерухомість. "Продаю в 2-3 рази дешевше, причому, улюблені об'єкти. Але тому, що точно знаю, куди я інвестую"» Це не означає, Що українцям потрібно продавати наявну нерухомість, підкреслив бізнесмен.

На питання Наташі Влащенко, як же вберегти Фінанси, кріптобізнесмен (!) Марк Гінзбург відповів: "Тримайте міцніше свій долар! І з доларом будуть великі проблеми, проте його сьогохвилинна ліквідність – вона вище ліквідності будь-якого активу».

Більше Інсайдів про фінансову ситуацію в цьому році, перспективні професії, майбутнє біткоіни і "електронну мишоловку для людства" - в повному інтерв'ю Марка Гінзбурга каналу Власть vs Влащенко: