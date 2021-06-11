«Грядет серьезнейший экономический и финансовый, системный кризис!» - отметил украинско-американский криптобизнесмен Марк Гинзбург в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале Власть vs Влащенко. «Ну, нельзя же бесконечно долго печатать доллары», - сказал миллионер, намекая на активную эмиссию в США.

На вопрос, куда вкладывать финансы в этом году от Наташи Влащенко, Марк среагировал, что только не в недвижимость. Отметив, что «стоимость» этих вложений высока: «Если вы просчитаете расходы на недвижимость, то поймете, что это далеко не лучшая инвестиция».

Более того, Марк собирается продавать и свою многочисленную недвижимость. Объекты в Майями, Париже – по словам миллионера, уже проданы. На очереди киевская недвижимость. «Продаю в 2-3 раза дешевле, причем, любимые объекты. Но потому, что точно знаю, куда я инвестирую». Это не значит, что украинцам нужно продавать имеющуюся недвижимость, подчеркнул бизнесмен.

На вопрос Наташи Влащенко, как же уберечь финансы, криптобизнесмен (!) Марк Гинзбург ответил: «Держите крепче свой доллар! И с долларом будут большие проблемы, однако его сиюминутная ликвидность – она выше ликвидности любого актива».

Больше инсайдов о финансовой ситуации в этом году, перспективных профессиях, будущем биткоина и «электронной мышеловке для человечества» - в полном интервью Марка Гинзбурга каналу Власть vs Влащенко: