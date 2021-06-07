Чим закінчиться боротьба з олігархами та відкриття ринку землі? Про наслідки цих ініціатив влади філософ і політолог Андрій Єрмолаєв розповів у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».

«Це шлях до великої війни еліт, який, по суті, вже розгортається. І спусковим гачком тут будуть дві події», - каже гість програми. Він конкретизує, що йдеться про закон про олігархів і відкритий ринок землі – ці події матимуть свої наслідки.

Єрмолаєв попереджає, що через відкриття ринку землі у владі почнеться масштабне з’ясування відносин, тобто на всіх рівнях і не публічно. «Це архітектурні зрушення без явних зовнішніх потрясінь, але це торкнеться долі всіх без винятку бізнес-політичних груп, структури влади на місцях, формування якісно нових сил за інтересами, які будуть зацікавлені впливати на центральну владу і встановлювати контроль в регіонах», - пояснює експерт.

Принагідно філософ нагадує про свій прогноз: майбутні політекономічні конфлікти в державі відбуватимуться між новою агроолігархією та старою індустріальною елітою. Сьогодні же, як каже Єрмолаєв, влада формує останню передумову для розгортання цієї боротьби в нових масштабах. Він стверджує, що зараз можна побачити остаточну втрату позиції індустріальних еліт.

Отже, політолог переконаний, що оголошена владою боротьба з олігархами і економічна криза остаточно вдарять по найвпливовішим групам.

Нагадуємо, Єрмолаєв заявив, що в найближче двадцятиріччя буде відбуватися освоєння Арктики.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв пояснив, на які території поширюється земельна реформа.