Чем закончится борьба с олигархами и открытие рынка земли? О результатах этих инициатив власти философ и политолог Андрей Ермолаев рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Это путь к большой войне элит, который, по сути, уже разворачивается. И спусковым крючком тут будут два события», - говорит гость программы. Он конкретизирует, что речь идет о законе об олигархах и открытом рынке земли - эти события будут иметь свои последствия.

Ермолаев предупреждает, что из-за открытия рынка земли во власти начнется масштабное выяснение отношений, то есть на всех уровнях и не публично. «Это архитектурные сдвиги без явных внешних потрясений, но это коснется судьбы всех без исключения бизнес-политических групп, структуры власти на местах, формирования качественно новых сил по интересам, которые будут заинтересованы влиять на центральную власть и устанавливать контроль в регионах», - объясняет эксперт.

Попутно философ напоминает о своем прогнозе: будущие политэкономические конфликты в государстве будут происходить между новой агроолигархией и старой индустриальной элитой. Сегодня же, как говорит Ермолаев, власть формирует последнюю предпосылку для развертывания этой борьбы в новых масштабах. Он утверждает, что сейчас можно увидеть окончательную потерю позиции индустриальных элит.

Итак, политолог убежден, что объявленная властями борьба с олигархами и экономический кризис окончательно ударят по самым влиятельным группам.

Напоминаем, Ермолаев заявил, что в ближайшее двадцатилетие будет происходить освоение Арктики.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев объяснил, на какие территории распространяется земельная реформа.