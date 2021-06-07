Як українські олігархи можуть відреагувати на хрестовий похід проти них, який оголосив президент Зеленський? Ситуацію у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розглядає філософ і політолог, керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв.

«Великий капітал почне «партизанську» роботу по м'якому демонтажу режиму. Частина цього капіталу на той час уже отримає мітку «олігархи». М'який демонтаж - тому що у нас вже є дуже сумний досвід потрясінь і використання соціального протесту. Соціальний протест зараз - це, скоріше, привід для використання хороших вуличних технологій, а не спосіб розв'язання проблем. Я думаю, якщо восени й підніметься протест, то це будуть якісь презентації та інсталяції - не більше», - каже гість програми.

На його думку, зараз ситуація змінилася. Ті замовники, які раніше інвестували в бунти, в Майдан, тепер самі бояться цього джина, який може вирватися з пляшки.

«Я думаю, в наступний Майдан вже ніхто інвестувати не стане, навіть якщо до цього будуть підштовхувати. А ось використовувати досвід картинки, інсталяції - це на здоров'я. Зараз основна частина великого капіталу буде незадоволена статусом олігархів, але скоро прийме його і навіть почне використовувати. Капітал стане створювати структури цивілізованого лобіювання - хоча б для того, щоб всі від нього відстали та займалися лобістами», - вважає Андрій Єрмолаєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про перспективи освоєння Арктики .