Как украинские олигархи могут отреагировать на крестовый поход против них, который объявил президент Зеленский? Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает философ и политолог, руководитель Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

«Крупный капитал начнёт «партизанскую» работу по мягкому демонтажу режима. Часть этого капитала к тому времени уже получит метку «олигархи». Мягкий демонтаж – потому что у нас уже есть очень печальный опыт потрясений и использования социального протеста. Социальный протест сейчас – это, скорее, повод для использования хороших уличных технологий, а не способ решения проблем. Я думаю, если осенью и поднимется протест, то это будут какие-то презентации и инсталляции – не более», - говорит гость программы.

По его мнению, сейчас ситуация изменилась. Те заказчики, которые раньше инвестировали в бунты, в Майдан, теперь сами боятся этого джинна, который может вырваться из бутылки.

«Я думаю, в следующий Майдан уже никто инвестировать не станет, даже если к этому будут подталкивать. А вот использовать опыт картинки, инсталляции – это пожалуйста. Сейчас основная часть крупного капитала будет недовольна статусом олигархов, но скоро примет его и даже начнёт использовать. Капитал станет создавать структуры цивилизованного лоббирования – хотя бы для того, чтобы все от него отстали и занимались лоббистами», - считает Андрей Ермолаев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о перспективах освоения Арктики .