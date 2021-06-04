Політичний радник, медіаексперт Олександр Харебін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, що не так з командою президента України Володимира Зеленського.

«Те, що здавалося нормальним, і цього всі чекали восени 2019 року, коли Зеленський прийшов у владу... І влада лежала на землі – можна було взяти і робити. Якби на той момент команда, яка оточувала Зеленського, депутати, які були туди набрані за оголошеннями, мали програму, то фактично ми в 2019 – на початку 2020 року запустили б українську економіку і українську країну іншими рейками, ніж вона йде зараз», - каже експерт.

На його думку, тоді біля Зеленського просто не виявилося правильної команди.

«Не дійшли, не добігли або були вибиті ціною зради, інтриг або низки подій навколо команди... Людей, які мали бачення або мали візію. Прийшли люди, які були зручні. І якщо тоді це здавалося випадковістю, підкилимними іграми, то зараз це вибудовується в зовсім зрозумілу парадигму, коли Зеленський і його найближче оточення не терпить суб'єктних людей навколо себе», - сказав Харебін.

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