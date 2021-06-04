Политический советник, медиаэксперт Александр Харебин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, что не так с командой президента Украины Владимира Зеленского.

«То, что казалось нормальным, и этого все ждали осенью 2019 года, когда Зеленский пришел во власть... И власть лежала на земле – можно было взять и делать. Если бы на тот момент команда, которая окружала Зеленского, депутаты, которые были туда набраны по объявлениям, имели программу, то фактически мы в 2019 – начале 2020 года запустили бы украинскую экономику и украинскую страну по другим рельсам, чем она идет сейчас», - говорит эксперт.

По его мнению, тогда возле Зеленского просто не оказалось правильной команды.

«Не дошли, не добежали либо были выбиты ценой предательства, интриг или ряда событий вокруг команды… Людей, которые имели виденье или имели визию. Пришли люди, которые были удобные. И если тогда это казалось случайностью, подковерными играми, то сейчас это выстраивается в совершенно понятную парадигму, когда Зеленский и его ближний круг не терпит субъектных людей вокруг себя», - сказал Харебин.

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