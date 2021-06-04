Без Майданів і революцій влада не буде боятися людей. Таку думку проаналізував політолог Руслан Бізяєв у рубриці з Вікторією Панченко «Прогноз» на YouTube.

«Наша влада взагалі нікого не боїться по одній простій причині, тому що Майдани у нас відбуваються тільки тоді, коли є консенсус внутрішніх еліт, узгоджений з елітами зовнішніми. Почнемо з того, що Майдан саме по собі задоволення дороге в сукупній складовій. Тому, коли влада чує слово Майдан зараз, то сприймає його спокійно», - підкреслив він.

Бізяєв розповів, що недавно намагалися зібрати ФОП Майдан масово, вийшли декілька разів, створили консультативну групу, яка і поховала весь процес, тому Майдану як такого влада не боїться. А ось олігархічна змова зовсім інша справа, вважає він, тим більше що олігархи зараз почали себе відчувати не дуже комфортно.

«Наші олігархи не радіють тим моментам, які зараз відбуваються, де дамокловим мечем висить процес націоналізації облгазів. І ми прекрасно розуміємо, що не можна почати один процес просто в вакуумі і, якщо чіпають одного, значить треба чіпати і іншого. А обленерго - це у нас завжди сукупність інтересів, так сказати акціонерне товариство і виходячи з цього можуть бути проблеми у всіх», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що зараз йде переформатування, і єдиного центру впливу на «вулицю» вже не буде.

Також раніше Бізяєв розповідав, чи США підтримуватимуть Стерненка.