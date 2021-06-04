Без Майданов и революций власть не будет бояться людей. Такое мнение проанализировал политолог Руслан Бизяев в рубрике с Викторией Панченко «Прогноз» на YouTube.

«Наша власть вообще никого не боится по одной простой причине, потому что Майданы у нас происходят только тогда, когда есть консенсус внутренних элит, согласованный с элитами внешними. Начнем с того, что Майдан само по себе удовольствие дорогое в совокупной составляющей. Поэтому, когда власть слышит слово Майдан сейчас, то воспринимает его спокойно», - подчеркнул он.

Бизяев рассказал, что недавно пытались собрать ФОП Майдан массово, вышли пару раз, создали консультативную группу, которая и похоронила весь процесс, поэтому Майдана как такового власть не боится. А вот олигархический сговор сосем другое дело, считает он, тем более что олигархи сейчас начали себя чувствовать не очень уютно.

«Наши олигархи не радуются тем моментам, которые сейчас происходят, где дамокловым мечом висит процесс национализации облгазов. И мы прекрасно понимаем, что нельзя начать один процесс просто в вакууме и, если трогают одного, значит надо трогать и другого. А обленерго - это у нас всегда совокупность интересов, так сказать акционерное общество, и исходя из этого могут быть проблемы у всех», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что сейчас идёт переформатирование, и единого центра влияния на «улицу» уже не будет.

Также ранее Бизяев рассказывал, будут ли США поддерживать Стерненко.