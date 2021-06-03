Чи перейде Україна від моделі парламентсько-президентської республіки до чисто президентської? Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає мислитель і громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов.

«Зеленський обіцяв не чіпати Конституцію, а на цей момент йому це і не потрібно. Він і так може все - може навіть сказати секретарю Бориспільської міської ради: «Розбійник, вийди геть!». Так, за фактом ми перетворюємося в суперпрезидентську республіку, але мене зараз більше лякає інше. Ми намагалися втекти від лідерської моделі, тому що у нас кожен гетьман стає авторитарним. Але у нас і парламент перетворився в олігархічний колективістський орган, де кількість депутатів не має значення, якщо рішення приймають лідери фракцій», - зазначає футуролог.

На його думку, розподіл груп впливу в парламенті вбиває і парламентаризм, і політичний плюралізм, і різноманіття підходів до розвитку країни.

«Те, що у нас зараз називають парламентською республікою - теж шлях в нікуди. А посада президента потрібна, якщо ми хочемо в короткі терміни побудувати ефективну державу. У нас мало часу, нам потрібно зробити цивілізаційний стрибок. Засідати немає коли, потрібно оперативно приймати рішення», - вважає Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснив, чому українці не відчувають себе щасливими .