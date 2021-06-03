Перейдёт ли Украина от модели парламентско-президентской республики к чисто президентской? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачёв.

«Зеленский обещал не трогать Конституцию, а на данный момент ему это и не нужно. Он и так может всё – может даже сказать секретарю Бориспольского городского совета: «Разбойник, выйди вон!». Да, по факту мы превращаемся в суперпрезидентскую республику, но меня сейчас больше пугает другое. Мы пытались убежать от лидерской модели, потому что у нас каждый гетман становится авторитарным. Но у нас и парламент превратился в олигархический коллективистский орган, где количество депутатов не имеет значения, если решения принимают лидеры фракций», - отмечает футуролог.

По его мнению, распределение групп влияния в парламенте убивает и парламентаризм, и политический плюрализм, и многообразие подходов к развитию страны.

«То, что у нас сейчас называют парламентской республикой – тоже тупиковая ветвь. А должность президента нужна, если мы хотим в короткие сроки построить эффективное государство. У нас мало времени, нам нужно совершить цивилизационный прыжок. Заседать некогда, нужно оперативно принимать решения», - считает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснил, почему украинцы не чувствуют себя счастливыми .