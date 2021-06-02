Лідер лібертаріанської партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі Мирослави Бобровської « А как на самом деле? » висловився про людей, які носять георгіївську стрічку.

«Коли захоплювали Луганськ і Донецьк, всі диверсанти ходили в георгіївських стрічках. Це був їхній відмітний знак. Крім того, політики, які на той час зайняли позицію, теж одягали на себе георгіївські стрічки. Це був їхній знак спілкування. Тобто вони ж не могли собі російські прапори повісити, вони хитро взяли цю георгіївську героїчну стрічку... Вони фактично її нівелювали, вони знищили її. І сьогодні георгіївська стрічка не викликає нічого, крім огиди через Путіна. Тому що він її застосував в захопленні наших територій», - говорить політик.

На його думку, націоналісти, які зривають з людей георгіївські стрічки, мають на це право. Тому що носити її в сучасних реаліях – не зовсім нормально.

«І коли сьогодні природна напруга державна, патріотичний чад кидає натовпи молодих людей на те, щоб заперечувати георгіївську стрічку, і під це потрапляють ветерани... Так, це сумно, але має право держава так захищатися від зовнішнього ворога. І на сьогоднішній день у нас очевидний зовнішній ворог – це путінська кремлівська братія, яка очевидно віджала Крим, очевидно сидить на Донбасі, очевидно використовує георгіївську стрічку як якийсь об'єднавчий сигнал своїм. А в даній ситуації у народу включається «свій-чужий», - сказав Балашов.

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