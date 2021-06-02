Лидер либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался о людях, которые носят георгиевскую ленточку.

«Когда захватывали Луганск и Донецк, все диверсанты ходили в георгиевских ленточках. Это был их отличительный знак. Кроме того, политики, которые на то время заняли позицию, тоже надевали на себя георгиевские ленточки. Это был их знак общения. То есть они ж не могли себе российские флаги повесить, они хитро взяли эту георгиевскую героическую ленточку… Они фактически ее нивелировали, они уничтожили ее. И сегодня георгиевская ленточка не вызывает ничего, кроме омерзения из-за Путина. Потому что он ее применил в захвате наших территорий», - говорит политик.

По его мнению, националисты, которые срывают с людей георгиевские ленточки, имеют на это право. Потому что носить ее в современных реалиях – не совсем нормально.

«И когда сегодня естественный накал государственный, патриотический угар бросает толпы молодых людей на то, чтобы отрицать георгиевскую ленточку, и под это попадают ветераны… Да, это печально, но имеет право государство так защищаться от внешнего врага. И на сегодняшний день у нас очевидный внешний враг – это путинская кремлевская братия, которая очевидно отжала Крым, очевидно сидит на Донбассе, очевидно использует георгиевскую ленточку как некий объединительный сигнал своим. А в данной ситуации у народа включается «свой-чужой», - сказал Балашов.

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