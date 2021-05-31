Земля - ​​це не товар, а засіб виробництва і питання економічної безпеки країни. Про це розповів економічний експерт Тарас Загородній журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Припустимо китайці закуповують у нас за тіньовими схемами величезні масиви землі для вирощування різних культур, і якщо в Китаї раптом не буде врожаю пшениці, то природно вся пшениця вирощена тут піде в Китай. А ми ніяк не зможемо на це вплинути. Тому в такому тонкому питанні регулювання державою ринку землі має бути обов'язковим на рівні мінімальних нормативів», - підкреслив він.

Загородній вважає, що має бути чітке дотримання того, щоб не було концентрації в одних руках величезних масивів землі. У ситуації, що склалася у людей в регіонах, які не захищені, впевнений він, ставлять в положення, коли вони будуть змушені мало не в ломбард здати землю, отримавши одноразовий заробіток.

«У теперішній схемі ринку землі гроші відразу відлітають з країни, в результаті постійного експорту. Вийде концентрація величезних грошей у людей в холдингах, які в нашій країні навіть жити не будуть, а будуть купувати нерухомість за кордоном. Зараз в селах практично всі витрати на місцеву інфраструктуру лежать на фермерах», - сказав він.

Загородній повідомив, що дуже сподівається на розумних депутатів, які розуміють, що продавати можна права оренди на землю, тобто земля залишається у власності громади, а ось оренда, будь ласка, щоб постійно був прибуток громаді.

«На жаль, ця ідеальна модель малоймовірна, тому що можливість підкупити місцевих депутатів дуже велика, після чого спокійно можна буде все роздерибанити», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що завершується реформа управління багатоквартирними будинками.