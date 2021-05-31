Земля – это не товар, а средство производства и вопрос экономической безопасности страны. Об этом рассказал экономический эксперт Тарас Загородний журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Предположим китайцы закупают у нас по теневым схемам огромные массивы земли для выращивания разных культур, и если в Китае вдруг будет не урожай пшеницы, то естественно вся пшеница выращенная здесь пойдет в Китай. А мы никак не сможем на это повлиять. Поэтому в таком тонком вопросе регулирование государством рынка земли должно быть обязательным на уровне минимальных нормативов», - подчеркнул он.

Загородний считает, что должно быть четкое следование тому, чтобы не было концентрации в одних руках огромных массивов земли. В сложившейся ситуации людей в регионах, которые не защищены, уверен он, ставят в положение, когда они будут вынуждены чуть ли не в ломбард сдать землю, получив одноразовый заработок.

«В теперешней схеме рынка земли деньги сразу улетают из страны, в результате постоянного экспорта. Получится концентрация огромных денег у людей в холдингах, которые в нашей стране даже жить не будут, а будут покупать недвижимость за рубежом. Сейчас в селах практически все затраты на местную инфраструктуру лежат на фермерах», - сказал он.

Загородний сообщил, что очень надеется на разумных депутатов, которые понимают, что продавать можно права аренды на землю, то есть земля остается в собственности общины, а вот аренда, пожалуйста, чтобы постоянно была прибыль общине.

«К сожалению, эта идеальная модель маловероятна, потому что возможность подкупить местных депутатов очень велика, после чего спокойно можно будет все раздерибанить», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.