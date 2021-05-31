У деяких країнах ринок землі вибудовується таким чином, що продати землю ти можеш тільки державному банку, який вже контролює земельний ринок. Таку тему обговорив економічний експерт Тарас Загородній з журналісткою Любов'ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Це дуже мудре рішення, виходячи з історій відносин на землі, щоб не залазили банки спекулянти. Тому що спекулянтам все одно, що там буде відбуватися. Спекулянти можуть викупити ділянку землі і нічого на ній не робити, а чекати поки підніметься ціна і перепродавати», - розповів він.

Загородній сказав, що наші фінансисти акцентуються на тому, щоб люди продавали землю, а ми повинні акцентуватися на тому, щоб продавати продукт з землі, а не саму землю. Далі у нас стоїть питання, сказав він, в зв'язку з агресією Росії проти України, а чи не зайде Росія на наш ринок землі, особливо в прикордонних районах.

«З цієї причини немає вільного ринку сільськогосподарських земель в Ізраїлі. Тому там упор робиться на оренді, продаються права оренди. Будь-який ринок землі регулюється, тому коли нам розповідають про вільні ринки землі взагалі - це абстракція, вільного ринку землі в світі не існує. Держава в земельних відносинах має регулювати в першу чергу якісь мінімальні вимоги», - упевнений він.

Загородній вважає, що ці вимоги повинні бути по сівозміні, по пестицидах.

«Обмеження продажу в одні руки, щоб не утворювалися величезні масиви землі, якими просто зручно торгувати, при цьому до сільського господарства не маючи ніякого відношення», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Марчука, що допуск на ринок землі мають виключно українці.

Також раніше Завальнюк розповідала про проблеми пенсійних накопичень.