У деяких країнах ринок землі вибудовується таким чином, що продати землю ти можеш тільки державному банку, який вже контролює земельний ринок. Таку тему обговорив економічний експерт Тарас Загородній з журналісткою Любов'ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.
«Це дуже мудре рішення, виходячи з історій відносин на землі, щоб не залазили банки спекулянти. Тому що спекулянтам все одно, що там буде відбуватися. Спекулянти можуть викупити ділянку землі і нічого на ній не робити, а чекати поки підніметься ціна і перепродавати», - розповів він.
Загородній сказав, що наші фінансисти акцентуються на тому, щоб люди продавали землю, а ми повинні акцентуватися на тому, щоб продавати продукт з землі, а не саму землю. Далі у нас стоїть питання, сказав він, в зв'язку з агресією Росії проти України, а чи не зайде Росія на наш ринок землі, особливо в прикордонних районах.
«З цієї причини немає вільного ринку сільськогосподарських земель в Ізраїлі. Тому там упор робиться на оренді, продаються права оренди. Будь-який ринок землі регулюється, тому коли нам розповідають про вільні ринки землі взагалі - це абстракція, вільного ринку землі в світі не існує. Держава в земельних відносинах має регулювати в першу чергу якісь мінімальні вимоги», - упевнений він.
Загородній вважає, що ці вимоги повинні бути по сівозміні, по пестицидах.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім..."
"Жінка неповторної краси": пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці
Розповніла Могилевська вразила зовнішнім виглядом і одкровенням: "Потрібно екстрено худнути"
Трагедія забрала життя відомого актора, йому було всього 32: "Лікарі не змогли врятувати"
«Обмеження продажу в одні руки, щоб не утворювалися величезні масиви землі, якими просто зручно торгувати, при цьому до сільського господарства не маючи ніякого відношення», - резюмував він.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Марчука, що допуск на ринок землі мають виключно українці.
Також раніше Завальнюк розповідала про проблеми пенсійних накопичень.