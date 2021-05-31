В некоторых странах рынок земли выстраивается таким образом, что продать землю ты можешь только государственному банку, который уже контролирует земельный рынок. Такую тему обсудил экономический эксперт Тарас Загородний с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Это очень мудрое решение, исходя из историй отношений на земле, чтобы не залезали банки спекулянты. Потому что спекулянтам все равно, что там будет происходить. Спекулянты могут выкупить участок земли и ничего на нем не делать, а ждать пока поднимется цена и перепродавать», - рассказал он.

Загородний сказал, что наши финансисты акцентируются на том, чтобы люди продавали землю, а мы должны акцентироваться на том, чтобы продавать продукт с земли, а не саму землю. Дальше у нас стоит вопрос, сказал он, в связи с агрессией России против Украины, а не зайдет ли Россия на наш рынок земли, особенно в приграничных районах.

«По этой причине нет свободного рынка сельскохозяйственных земель в Израиле. Поэтому там упор делается на аренде, продаются права аренды. Любой рынок земли регулируется, поэтому когда нам рассказывают про свободные рынки земли вообще - это абстракция, свободного рынка земли в мире не существует. Государство в земельных отношениях должно регулировать в первую очередь какие-то минимальные требования», - уверен он.

Загородний считает, что эти требования должны быть по севообороту, по пестицидам.

«Ограничения продажи в одни руки, чтобы не образовывались огромные массивы земли, которыми просто удобно торговать, при этом к сельскому хозяйству не имея никакого отношения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Марчука, что допуск на рынок земли имеют исключительно украинцы.

Также ранее Завальнюк рассказывала о проблемах пенсионных накоплений.