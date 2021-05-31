Депутат Антон Поляков у своєму блозі розповів, як Білорусь виручала Україну і чим вона важлива для нас. За словами Полякова, Білорусь постачає нам дизельне паливо, яке йде на потреби ЗСУ.

«Що ми будемо робити без дизельного палива, якщо там (в Білорусі, - ред.) вирішать вжити заходи у відповідь? Влада вже забула, як ми нещодавно стояли перед загрозою його нестачі, або нагадати, хто нас виручив, коли постало питання про електроенергію, коли виникла необхідність в додаткових поставках після аварійного відключення енергоблоків на наших електростанціях?», - зазначив Поляков.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Полякова, що ціна на дизельне паливо і бензини могла б зрости ще більше, якби не зміцнення курсу гривні.

Раніше для Politeka Поляков розповів, як США збираються боротися з пропагандою РФ в Україні.

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