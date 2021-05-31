Депутат Антон Поляков в своем блоге рассказал, как Беларусь выручала Украину и чем она важна для нас. По словам Полякова, Беларусь поставляет нам дизельное топливо, которое идет на нужды ВСУ.

«Что мы будем делать без дизельного топлива, если там (в Беларуси, - ред.) решат принять ответные меры? Власть уже забыла, как мы недавно стояли перед угрозой его нехватки, или напомнить, кто нас выручил, когда встал вопрос об электроэнергии, когда возникла необходимость в дополнительных поставках после аварийного отключения энергоблоков на наших электростанциях?», - отметил Поляков.

Напомним, Politeka публиковала заявление Полякова, что цена на дизельное топливо и бензины могла бы вырасти еще больше, если бы не укрепление курса гривны.

Ранее для Politeka Поляков рассказал, как США собираются бороться с пропагандой РФ в Украине.