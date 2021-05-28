Директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим заявив, що в Офісі Президента можуть прислухатися і піти на дострокові президентські вибори, оскільки якщо цього не зробити, то в 2024-2025 році президент України Володимир Зеленський може опинитися в тій же ситуації, що і Петро Порошенко.

Руслан Бортник відзначив, що про можливість дострокових президентських виборів говорили ще рік тому.

"Мені здається, що в Офісі Президента можуть прислухатися до цієї ідеї і піти на дострокові президентські вибори, які гарантують їм ще плюс 5 років. Тобто, в результаті вийде, 7,5 - 8 років. Півтора терміна замість одного. Якщо вони не прислухаються до цієї ідеї, то Зеленський з ймовірністю в 80%, 75 точно, не переобереться на другий термін в 2024-2025 році. Тому що в 2024-2025 році він буде Порошенком", - сказав Бортник.

За його словами, для того, щоб провести дострокові президентські вибори восени - потрібно бути сміливим і мати широкі погляди.

"Якби Порошенко розпустив би парламент в 2018 році - він став би знову президентом... Це складно дуже ментально зробити. Коли у тебе все є, і коли ти не до кінця правильно оцінюєш політичну ситуацію в суспільстві", - додав Бортник.

Він зазначив, що ідею з достроковими виборами просувають ті люди, які в команді Зеленського і мислять стратегічно.

Як повідомляла Politeka , Бізяєв заявив про Зеленського, що судячи з основних меседжів пресконференції - до бійки він готовий .