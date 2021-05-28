Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил, что в Офисе Президента могут прислушаться и пойти на досрочные президентские выборы, поскольку если этого не сделать, то в 2024-2025 году президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в той же ситуации, что и Петр Порошенко.

Руслан Бортник отметил, что о возможности досрочных президентских выборов говорили еще год назад.

“Мне кажется, что в Офисе Президента могут прислушаться к этой идее и пойти на досрочные президентские выборы, которые гарантируют им еще плюс 5 лет. То есть, в итоге получится, 7,5 - 8 лет. Полтора срока вместо одного. Если они не прислушаются к этой идее, то Зеленский с вероятностью в 80%, 75 точно, не переизберется на второй срок в 2024-2025 году. Потому что в 2024-2025 году он будет Порошенко”, - сказал Бортник.

По его словам, для того, чтобы провести досрочные президентские выборы осенью - нужно быть смелым и иметь широкие взгляды.

“Если бы Порошенко распустил бы парламент в 2018 году - он стал бы снова президентом… Это сложно очень ментально сделать. Когда у тебя все есть, и когда ты не до конца правильно оцениваешь политическую ситуацию в обществе”, - добавил Бортник.

Он отметил, что идею с досрочными выборами продвигают те люди, которые в команде Зеленского и мыслят стратегически.

Как сообщала Politeka , Бизяев заявил о Зеленском, что судя по основным месседжам пресс-конференции - к драке он готов .