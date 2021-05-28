Вчора Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH побував у Дніпрі для того, щоб взяти участь в інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, де також виступали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інші представники політичної та ділової еліти країни.

Бізнесмен розповів про проект будівництва нового міжнародного аеропорту "Дніпро", в якому бере участь в якості приватного інвестора і про розвиток активів DCH в цьому регіоні (Дніпровського металургійного заводу і рудника»Суха Балка"). Він підкреслив, що харківський аеропорт до Євро-2012 йому вдалося повністю побудувати за 2 роки, тоді як робота над проектом Дніпровського аеропорту вже триває 3 роки, а будівництво повноцінно так і не почалося. «З боку DCH ніяких затримок немає: ми підготували пальове поле, йдемо з випередженням графіка. Що стосується держави-справа гальмується, і хотілося б, щоб вона була швидше зроблена», - сказав він.

Крім того, враховуючи загальноукраїнський і міжнародний інтерес до відродження легендарного харківського футбольного клубу «Металіст», модератор панельної дискусії попросив Ярославського поділитися новинами з цієї теми. "Читав Ваше інтерв'ю, дуже цікаво. Які новини будуть 29 травня? (Ред. – у цей день відбудеться матч другої ліги за участю підтримуваної Ярославським команди «метал», після якого в першій лізі команда буде вже виступати під назвою «Металіст» і використовувати традиційну символіку «жовто-синіх»).

Олександр Ярославський нагадав про славну футбольну історію Харкова і розповів про плани на майбутнє: «Металіст» свого часу блищав і в українському чемпіонаті, і в єврокубках, де зіграв понад 50 ігор. За 8 років мого президентства ми завоювали 7 бронз і 1 срібло, практично не одного року не були без єврокубкових матчів. У нас в Харкові проходив Груповий етап європейського чемпіонату 2012 і, як кажуть, була "група смерті" - це збірна Німеччини, Португалії, Голландії та Данії. Тобто всі відомі гравці світового рівня жили в Харкові, жили на нашій базі, і харків'яни мали можливість подивитися топ зірок світового футболу. Сподіваюся, футбол повернувся до Харкова. Ми спільно з місцевою владою-з Ігорем Тереховим, з Айною Тимчук - домовилися відродити клуб. І сподіваюся, що і харків'яни знову повернуться на улюблений стадіон «Металіст», - сказав він.

Матч другої ліги Національної футбольної першості "метал» - "Кривбас" відбудеться 29 травня 2021 р., о 17.00. До цього заплановано ХОДА футбольних уболівальників і автопробіг. Олександр Ярославський у своєму передматчевому інтерв'ю анонсувавши гучні трансфери гравців та інші знакові новини, що стосуються "Другого пришестя" ФК "Металіст".