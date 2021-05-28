Вчера Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH побывал в Днепре для того, чтобы принять участие в инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro, где также выступали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, другие представители политической и деловой элиты страны.

Бизнесмен рассказал о проекте строительства нового Международного аэропорта «Днепр», в котором принимает участие в качестве частного инвестора и о развитии активов DCH в этом регионе (Днепровского металлургического завода и рудника «Сухая Балка»). Он подчеркнул, что харьковский аэропорт к Евро-2012 ему удалось полностью построить за 2 года, тогда как работа над проектом днепровского аэропорта уже длится 3 года, а строительство полноценно так и не началось. «Со стороны DCH никаких задержек нет: мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика. Что касается государства — дело тормозится, и хотелось бы, чтобы оно было быстрее сделано», - сказал он.

Кроме того, учитывая общеукраинский и международный интерес к возрождению легендарного харьковского футбольного клуба «Металлист», модератор панельной дискуссии попросил Ярославского поделиться новостями по этой теме. «Читал Ваше интервью, очень интересно. Какие новости будут 29 мая? (Ред. – в этот день состоится матч второй лиги с участием поддерживаемой Ярославским команды «Металл», после которого в первой лиге команда будет уже выступать под названием «Металлист» и использовать традиционную символику «желто-синих»).

Александр Ярославский напомнил о славной футбольной истории Харькова и рассказал о планах на будущее: «Металлист» в свое время блистал и в украинском чемпионате, и в еврокубках, где сыграл более 50 игр. За 8 лет моего президентства мы завоевали 7 бронз и 1 серебро, практически не одного года не были без еврокубковых матчей. У нас в Харькове проходил групповой этап европейского чемпионата 2012 и, как говорят, была «группа смерти» — это сборная Германии, Португалии, Голландии и Дании. То есть все известные игроки мирового уровня жили в Харькове, жили на нашей базе, и харьковчане имели возможность посмотреть топ звезд мирового футбола. Надеюсь, футбол вернулся в Харьков. Мы совместно с местной властью - с Игорем Тереховым, с Айной Тымчук - договорились возродить клуб. И надеюсь, что и харьковчане опять вернутся на любимый стадион «Металлист», - сказал он.

Матч второй лиги национального футбольного первенства «Металл»-«Кривбасс» состоится 29 мая 2021 г., в 17.00. До этого запланировано шествие футбольных болельщиков и автопробег. Александр Ярославский в своем предматчевом интервью анонсировал громкие трансферы игроков и другие знаковые новости, касающиеся «второго пришествия» ФК «Металлист».