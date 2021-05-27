Український політичний оглядач Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що рейтинг Олександра Лукашенка в Україні вищий, ніж президента США Еммануеля Макрона, або канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Руслан Бізяєв зазначив, що у Олександра Лукашенка високий рейтинг в Україні через ментальність.

"Що на заході, що в центрі, що на сході. Певні дії, певний психотип політичний Олександра Григоровича - він якраз лягає на добрий ґрунт. Він колись казав: "Я в Київ приїду не на танку, а на тракторі. І ви у мене “пахати” будете". Це лягає, зараз особливо, на частину населення. Уявіть собі, рейтинг Лукашенка вищий, ніж, наприклад, рейтинг Макрона. Вищий, ніж рейтинг Меркель", - сказав Бізяєв.

За його словами, рейтинг Олександра Лукашенка тримається на рівні 30%. При цьому, Білорусь не втратила свій нейтралітет.

"Олександр Григорович продовжує грати в багатовекторність. Він зараз буде шукати гроші. Якщо він гроші не знайде, а там варіантів залишилося не так вже й багато: Китай і Близький Схід. У Китаю там досить серйозне інвестування. Для Китаю це теж частина колишнього ймовірного Шовкового Шляху, версії 2.0. Китай може теоретично дати гроші, теоретично може дати гроші Близький Схід. І там, і там у Олександра Григоровича не вийде. Варіантів крім Путіна і Росії у нього не залишається", - додав політичний оглядач.

Він зазначив, що Олександр Лукашенко буде останнім президентом незалежної Білорусі. Але його проблема в тому, що він виростив еліту, яка не може дати поштовх в майбутнє.

"Економіка Білорусі, загальнополітична структура Білорусі - це Білоруська радянська капіталістична республіка. Це така помісь лихих 90-тих, святих нульових і епохи коронавірусу. Але цей гібрид зараз економічно нерентабельний", - підкреслив Бізяєв.

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