Украинский политический обозреватель Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что рейтинг Александра Лукашенко в Украине выше, чем президента США Эммануэля Макрона или канцлера Германии Ангелы Меркель.

Руслан Бизяев отметил, что у Александра Лукашенко высокий рейтинг в Украине из-за ментальности.

“Что на западе, что в центре, что на востоке. Определенные действия, определенный психотип политический Александра Григорьевича - он как раз ложится на хорошую почву. Он когда-то говорил: “Я в Киев приеду не на танке, а на тракторе. И вы у меня пахать будете”. Это ложится, сейчас особенно, на часть населения. Представьте себе, рейтинг Лукашенко выше, чем, например, рейтинг Макрона. Выше, чем рейтинг Меркель”, - сказал Бизяев.

По его словам, рейтинг Александра Лукашенко держится на уровне 30%. При этом, Беларусь не потеряла свой нейтралитет.

“Александр Григорьевич продолжает играть в многовекторность. Он сейчас будет искать деньги. Если он деньги не найдет, а там вариантов осталось не так уж и много: Китай и Ближний Восток. У Китая там достаточно серьезное инвестирование. Для Китая это тоже часть несостоявшегося Шелкового Пути, версии 2.0. Китай может теоретически дать деньги, теоретически может дать деньги Ближний Восток. И там, и там, у Александра Григорьевича не получится. Вариантов кроме Путина и России у него не остается”, - добавил политический обозреватель.

Он отметил, что Александр Лукашенко будет последним президентом независимой Беларуси. Но его проблема в том, что он вырастил элиту, которая не может дать толчок в будущее.

“Экономика Беларуси, общеполитическая структура Беларуси - это Беларусская советская капиталистическая республика. Это такая помесь лихих 90-тых, святых нулевых и эпохи коронавируса. Но этот гибрид сейчас экономически нерентабельный”, - подчеркнул Бизяев.

Как сообщала Politeka, Белецкий заявил, что он верит, что белорусы, как в свое время украинцы на Майдане, смогут прогнать Лукашенко.

Также Politeka сообщала, что Снегирев рассказал, чем чреват для Украины разрыв отношений с Беларусью.