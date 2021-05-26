Понад сто мільярдів гривень, а це чотири мільярди доларів, наша влада закатала в асфальт. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на Youtube.

«Чотири мільярди доларів загорнених в асфальт - це значить, що більше половини грошей за асфальтування пішло на фінансування іноземних економік. Це означає, що понад два мільярди доларів ми витратили на закупівлю російського і білоруського бітуму, на закупівлю будівельної техніки в Китаї, Туреччині на оплату праці турецьких робітників», - підкреслив він.

Кущ повідомив, що Україна допомагала вийти з кризи Туреччині, Білорусі, Росії, Китаю. Він вважає, що в таких випадках Україна виглядає як супермен, який допомагає всій світовій економіці вийти з кризи, тільки не може допомогти своїй власній.

«І ми бачимо, що на посаду міністра інфраструктури приходить колишній директор«Укравтодору»- людина, яка закочувала чотири мільярди доларів в асфальт. В цьому ми якраз і бачимо урочистість порожнечі сенсу над мінімальними ідеями. А про Міністерство охорони здоров'я тут і говорити нема чого, тому що ми прекрасно бачимо, що боротьба з пандемією і вакцинація населення - це питання політичного і державного управління», - акцентував він.

Кущ сказав, що якщо ми подивимося, як інші світові країни виходили з кризи, то ми побачимо, що там все вирішувалося на рівні президентів. Він вважає, що дуже показовим був приклад президента Сербії, там була досить складна ситуація з пандемією, він написав лист з проханням про допомогу китайському президенту і вже через кілька годин китайський літак доставив необхідне обладнання і ліки.

«Ось так справжні політичні лідери вирішували проблеми своїх держав», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що Україна може перетворитися на дуже жорстку президентську республіку.

Також раніше Кущ розповідав, що влада концентрується на досягненні тактичних цілей, а не стратегічних.