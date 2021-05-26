Более ста миллиардов гривен, а это четыре миллиарда долларов, наши власти закатали в асфальт. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на Youtube.

«Четыре миллиарда долларов закатанных в асфальт - это значит, что больше половины денег за асфальтирование пошло на финансирование иностранных экономик. Это значит, что более двух миллиардов долларов мы потратили на закупку российского и белорусского битума, на закупку строительной техники в Китае, Турции на оплату труда турецких рабочих», - подчеркнул он.

Кущ сообщил, что Украина помогала выйти из кризиса Турции, Беларуси, России, Китаю. Он считает, что в таких случаях Украина выглядит как супермен, который помогает всей мировой экономике выйти из кризиса, только не может помочь своей собственной.

«И мы видим, что на должность министра инфраструктуры приходит бывший директор «Укравтодора» - человек, который закатывал четыре миллиарда долларов в асфальт. В этом мы как раз и видим торжество пустоты смысла над минимальными идеями. А про Министерство здравоохранения тут и говорить нечего, потому что мы прекрасно видим, что борьба с пандемией и вакцинация населения - это вопрос политического и государственного управления», - акцентировал он.

Кущ сказал, что если мы посмотрим, как другие мировые страны выходили из кризиса, то мы увидим, что там все решалось на уровне президентов. Он считает, что очень показательным был пример президента Сербии, там была достаточно сложная ситуация с пандемией, он написал письмо с просьбой о помощи китайскому президенту и уже через несколько часов китайский самолет доставил необходимое оборудование и лекарства.

«Вот так настоящие политические лидеры решали проблемы своих государств», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что Украина может превратиться в очень жесткую президентскую республику.

Также ранее Кущ рассказывал, что власть концентрируется на достижении тактических целей, а не стратегических.