Не завжди варто довіряти результатам соціологічних досліджень. Так заявила політична експертка Інна Силантьєва у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

Експертка зізнається, що особисто вона не довіряє тим результатам, які подають соціологічні дослідження. У приклад тих, кому можна довіряти, вона називає групу «Рейтинг» і КМІС.

Причиною недовіри, каже Силантьєва, є спотворення реальних результатів. Вона пояснює, що рейтинги часто навмисно надувають або ж опускають, хоча це менш частотне явище. «Я завжди говорю: “Я за живий організм, я не за мильну бульбашку”. Мильна бульбашка – це штучне нарощування рейтингів. Ми знаємо, як воно робиться... Заплатив – у тебе буде такий рейтинг. Це зомбування людей, зомбування електорату», - підкреслює вона.

Принагідно Силантьєва зазначає, що особисто працювала і працює далі з різними політичними діячами. Також вона розповіла, що не так давно у певних регіонах держави провели «живе» анкетування, за результатами якого мали встановити популярність тих чи інших політичних фігур та прихильність українців до них.

Вона пояснює, що ці дослідження замовляються не тільки для політиків, але й для олігархів, які вкладають свої гроші та дають старт новій фігурі піти, наприклад, у президенти. «Ви ж розумієте, що він собі складе імідж, у нього буде свій електорат по Україні. І тоді це буде партія майбутнього», - коментує експертка.

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