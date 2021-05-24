Не всегда стоит доверять результатам социологических исследований. Об этом заявила политическая экспертка Инна Силантьева в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Экспертка признается, что лично она не доверяет тем результатам, которые подают социологические исследования. В пример тех, кому можно доверять, она называет группу «Рейтинг» и КМИС.

Причиной недоверия, говорит Силантьева, является искажение реальных результатов. Она объясняет, что рейтинги часто намеренно надувают или опускают, хотя это менее частотное явление. «Я всегда говорю: "Я за живой организм, я не за мыльный пузырь". Мыльный пузырь – это искусственное наращивание рейтингов. Мы знаем, как оно делается… Заплатил – у тебя будет такой рейтинг. Это зомбирование людей, зомбирование электората», - подчеркивает она.

Попутно Силантьева отмечает, что лично работала и продолжает работать с различными политическими деятелями. Также она рассказала, что не так давно в определенных регионах государства провели «живое» анкетирование, по результатам которого должны были установить популярность тех или иных политических фигур и расположенность украинцев к ним.

Она объясняет, что эти исследования заказываются не только для политиков, но и для олигархов, которые вкладывают свои деньги и дают старт новой фигуре пойти, например, в президенты. «Вы ж понимаете, что он себе составит имидж, у него будет свой электорат по Украине. И тогда это будет партия будущего», - комментирует экспертка.

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