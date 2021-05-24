Ріст тарифів – це справжнє вбивство українського народу, щоправда, неусвідомлене. Так заявив політолог Михайло Чаплига у своїй програмі «Чаплига. Без питань», додавши, що влада легко робить такі небезпечні кроки, оскільки результатів просто не бачить.

Чаплига пояснює, що людина не зможе вбити іншу людину, якщо доведеться дивитися їй у вічі, потім на труп, на рідних загиблого, а далі спати і жити з цим. Так само, каже він, людина відмовилась би від наказу вбити, навіть якщо отримала би, наприклад, ручний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер».

Політолог зазначає, що саме пряме бачення вбивства і є ключовим фактором, який зупиняє людину від цього кроку. Це ж, стверджує Чаплига, і спонукає людину добре все обдумати, перш ніж робити якісь рішучі дії, та взагалі відмовитися від них.

Але для ППО, підкреслює політолог, не існує цього прямого бачення вогню та крові, є лише кнопка, яку потрібно натиснути. «Вам кажуть, що це на благо, що якщо літак приземлиться у тих, хто залишився в закритому на карантині аеропорту, не вистачить їжі і води. Потрібно просто натиснути кнопку і нічого не трапиться, а на екрані просто зникне позначка цілі», - каже Чаплига.

Отже, він робить висновок, що людина може піти на вбивство, якщо не бачить його, не бачить наслідків своїх дій.

Принагідно він порівнює це із тим, як сьогодні в Україні ростуть ціни на комуналку та ускладнюється процедура отримання субсидії. Політолог пояснює, що тисячі українців і навіть більше так само гинуть. «Хтось не зміг вийти з дому, щоб заповнити декларацію на субсидію, комусь не вистачило на ліки, хтось помер під сміттєвим баком «Велюру». Ви ніколи не дізнаєтеся їхніх прізвищ», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Чаплига розповів, як олігархи правлять країною.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига оцінив шанси Зеленського перемогти на перевиборах восени.