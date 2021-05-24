Рост тарифов - это настоящее убийство украинского народа, правда, неосознанное. Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», добавив, что власть легко делает такие опасные шаги, поскольку результатов просто не видит.

Чаплыга объясняет, что человек не сможет убить другого человека, если придется смотреть ему в глаза, потом на труп, на родных погибшего, а дальше спать и жить с этим. Так же, говорит он, человек отказался бы от приказа убить, даже если получил бы, например, ручной зенитно-ракетный комплекс «Стингер».

Политолог отмечает, что именно прямое видение убийства и является ключевым фактором, который останавливает человека от этого шага. Это же, утверждает Чаплыга, и побуждает человека хорошо все обдумать, прежде чем делать какие-то решительные действия, и вообще отказаться от них.

Но для ПВО, подчеркивает политолог, не существует этого прямого видения огня и крови, есть только кнопка, которую нужно нажать. «Вам говорят, что это во благо, что если самолет приземлится у тех, кто остался в закрытом на карантине аэропорту, не хватит еды и воды. Нужно просто нажать кнопку и ничего не случится, а на экране просто исчезнет отметка цели», - говорит Чаплыга.

Итак, он делает вывод, что человек может пойти на убийство, если не видит его, не видит последствий своих действий.

Попутно он сравнивает это с тем, как сегодня в Украине растут цены на коммуналку и усложняется процедура получения субсидии. Политолог объясняет, что тысячи украинцев и даже больше так же погибают. «Кто-то не смог выйти из дома, чтобы заполнить декларацию на субсидию, кому-то не хватило на лекарства, кто-то умер под мусорным баком «Велюра». Вы никогда не узнаете их фамилий», - заключает эксперт.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как олигархи правят страной.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга оценил шансы Зеленского победить на перевыборах осенью.



