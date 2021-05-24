Політолог Тарас Загородній у своєму блозі «Загородній говорить» висловився про недвозначну позицію Сполучених Штатів Америки щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Американці і, зокрема, пан Байден говорять такі проникливі речі щодо України, що вони підтримують її європейські устремління», - говорить він.

Але ці принципи не стосуються України, продовжує експерт.

«А нам вони говорять протилежне, змушуючи наш український газ перепродавати українцям, в тому числі за світовими цінами. Тут питання до нас: ми, нарешті, перестанемо поводитись як рожеві поні, чи, нарешті, будемо теж слідувати нашим національним інтересам?», - зазначає він.

Україна повинна провести аудит того, що нам говорять посли G7, вважає політолог.

За його словами, будівництво «Північного потіку-2» підвищує імовірність війни з Російською Федерацією.

Нагадаємо, Загородній не виключає, що Росія може скористатися дестабілізацією в нашій країні і прийняти її за привід для вторгнення .