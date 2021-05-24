Политолог Тарас Загородний в своем блоге «Загородний говорит» высказался о недвусмысленной позиции Соединенных Штатов Америки в отношении строительства газопровода «Северный поток-2».
«Американцы и, в частности, господин Байден говорят такие проникновенные вещи в отношении Украины, что они поддерживают ее европейские устремления», - говорит он.
Но эти принципы не касаются Украины, продолжает эксперт.
«А нам они говорят противоположное, заставляя наш украинский газ перепродавать украинцам, в тому числе по мировым ценам. Тут вопрос к нам: мы, наконец, перестанем себя вести как розовые пони, или, наконец, будем тоже следовать нашим национальным интересам?», - отмечает он.
Украина должна провести аудит того, что нам говорят послы G7, считает политолог.
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По его словам, строительство «Северного потока-2» повышает вероятность войны с Российской Федерацией.
Напомним, Загородний высказался о позиции Украины: Мы кролики или, все-таки, охотники?
Напомним, Politeka писала, что государство не имеет права требовать деньги за транспортировку газа, ведь украинцы сами построили эту систему – Шахов.