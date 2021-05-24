Политолог Тарас Загородний в свое м блоге «Загородний говорит» высказался о недвусмысленной позиции Соединенных Штатов Америки в отношении строительства газопровода «Северный поток-2».

«Американцы и, в частности, господин Байден говорят такие проникновенные вещи в отношении Украины, что они поддерживают ее европейские устремления», - говорит он.

Но эти принципы не касаются Украины, продолжает эксперт.

«А нам они говорят противоположное, заставляя наш украинский газ перепродавать украинцам, в тому числе по мировым ценам. Тут вопрос к нам: мы, наконец, перестанем себя вести как розовые пони, или, наконец, будем тоже следовать нашим национальным интересам?», - отмечает он.

Украина должна провести аудит того, что нам говорят послы G7, считает политолог.

По его словам, строительство «Северного потока-2» повышает вероятность войны с Российской Федерацией.

Напомним, Загородний высказался о позиции Украины: Мы кролики или, все-таки, охотники?