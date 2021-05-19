У прямому ефірі програми «Чаплига відповідає» політолог Михайло Чаплига прокоментував сьогоднішню діяльність засобів масової інформації: «прозорі» ЗМІ – вигадка, а провокативні теми вони піднімають навмисно.

Аби краще проілюструвати принципи роботи засобів масової інформації, Чаплига використовує порівняння із паровозом. «Рух в паровозі народжує холодна вода і гаряча пара. Якщо змішати і буде тепле, а тепле – рух не дасть», - каже він. Так політолог намагався пояснити, що умовно «теплим» жоден телеканал, який хоче привернути до себе увагу, бути не може. А ось змішування гарячого з холодним, зазначає він, і дає на виході рух, тобто цікавий контент для ЗМІ.

Чаплига пояснює, що у середовищі ЗМІ важко залишатися об’єктивним та незаанґажованим, адже будь-яка політична, економічна чи соціальна тема вже вимагає певної позиції. «Свобода слова полягає в тому, що у вас є пульт, на якому є кнопки і ви можете їх перемикати», - стверджує експерт. Тому, як він каже, суб’єктивні канали транслюють суб’єктивні думки, але глядачі бачать між ними різницю.

На думку Чаплиги, об’єктивність і балансування – це не про ЗМІ. І це стосується, підкреслює він, навіть розмов членів колективу між собою, їхні настрої цілком можуть відобразитися на кінцевому матеріалі.

Нагадуємо, Чаплига розповів, чи можна об'єднати українців в одне ціле.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига порівняв відкриття ринку землі із подібним випадком у Буковелі.