В прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» политолог Михаил Чаплыга прокомментировал сегодняшнюю деятельность средств массовой информации: «прозрачные» СМИ - выдумка, а провокационные темы они поднимают намеренно.

Чтобы лучше проиллюстрировать принципы работы средств массовой информации, Чаплыга использует сравнение с паровозом. «Движение в паровозе рождает холодная вода и горячий пар. Если смешать и будет теплое, а теплое – движение не даст», - говорит он. Так политолог пытался объяснить, что условно «теплым» ни один телеканал, который хочет привлечь к себе внимание, быть не может. А вот смешивание горячего с холодным, отмечает он, и дает на выходе движение, то есть интересный контент для СМИ.

Чаплыга объясняет, что в среде СМИ трудно оставаться объективным и незаангажированным, ведь любая политическая, экономическая или социальная тема уже требует определенной позиции. «Свобода слова заключается в том, что у вас есть пульт, на котором есть кнопки и вы можете их переключать», - утверждает эксперт. Поэтому, как он говорит, субъективные каналы транслируют субъективные мнения, но зрители видят между ними разницу.

По мнению Чаплыги, объективность и балансирование - это не о СМИ. И это касается, подчеркивает он, даже разговоров членов коллектива между собой, их настроения вполне могут отразиться на конечном материале.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, можно ли объединить украинцев в одно целое.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сравнил открытие рынка земли с подобным случаем в Буковеле.