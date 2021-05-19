Економіст Тарас Загородній у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, хто такі «соросята» і які функції вони виконують в Україні.

«Прийшли хлопці... Вони не розуміють, що їх насправді використовують «в темну». Вони приходять з хорошою ідеологією, розповідають про те, які всі тут корупціонери. Приходять «давайте будемо тепер все робити по-чесному». А по-чесному – воно не скрізь теж так працює, як вони уявляють. Їх в результаті призначають, і вони починають з великими очима, що горять, розповідати, що «ви тут всі застаріли, це все не працює, це все не так...». Хоча досвіду у них немає взагалі побудови будь-яких систем. За моїми спостереженнями, більшість з них понабирали гірших сторін і американських чиновників, і українських чиновників», - говорить експерт.

Також він нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен в ході свого візиту до України заявив, що українська влада погано бореться з корупцією.

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