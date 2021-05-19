Экономист Тарас Загородний в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, кто такие «соросята» и какие функции они выполняют в Украине.

«Пришли ребята… Они не понимают, что их в действительности используют «в темную». Они приходят с хорошей идеологией, рассказывают о том, какие все тут коррупционеры. Приходят «давайте будем теперь все делать по-честному». А по-честному – оно не везде тоже так работает, как они представляют. Их в результате назначают, и они начинают с большими глазами горящими рассказывать, что «вы тут все устарели, это все не работает, это все не так…». Хотя опыта у них нет вообще построения каких-либо систем. По моим наблюдениям, большинство из них понабирались худших сторон и американских чиновников, и украинских чиновников», - говорит эксперт.

Также он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Украину заявил, что украинская власть плохо борется с коррупцией.

Ранее Politeka сообщала, что Ермолаев рассказал о новых группах влияния в Украине .