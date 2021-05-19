Народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков заявив, що ситуація зі звільненням міністра охорони здоров'я Максима Степанова була безвихідною для "слуг народу", оскільки або опозиція змусила б звільнити його, або змусила провести засідання Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"По Степанову - у них (фракції “Слуга народу”, - ред.) була безвихідна ситуація. Підписи були зібрані, і якби було позачергове засідання, за нашою ініціативою, за ініціативою всіх депутатів, які поставили свої підписи - у них була б в будь-якому випадку програшна ситуація. А Зеленський - це ж любитель рейтингів. Програшна чому - тому що або опозиція їх змусила б звільнити цього непотрібного міністра Степанова, або ж опозиція змусила б провести засідання, і вони не звільнили. В обох випадках - українці б зрозуміли, що Зеленський помилився", - сказав Антон Поляков.

Він зазначив, що щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова у "слуг народу" не було варіантів, оскільки опозиційні депутати вже зібрали підписи для позачергового засідання для його звільнення.

На думку Антона Полякова, Максим Степанов був би звільнений і так.

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