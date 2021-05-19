Народный депутат, член депутатской группы “За будущее” Антон Поляков заявил, что ситуация с увольнением министра здравоохранения Максима Степанова была безвыходной для “слуг народа”, поскольку или оппозиция заставила бы уволить его, или заставила бы провести заседание Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“По Степанову - у них (фракции “Слуга народа”, - ред.) была безвыходная ситуация. Подписи были собраны, и если бы было внеочередное заседание, по нашей инициативе, по инициативе всех депутатов, которые поставили свои подписи - у них была бы в любом случае проигрышная ситуация. А Зеленский - это же любитель рейтингов. Проигрышная почему - потому что или оппозиция их заставила бы уволить этого бесполезного министра Степанова, или же оппозиция заставила бы провести заседание, и они не уволили. В обоих случаях украинцы бы поняли, что Зеленский ошибся”, - сказал Антон Поляков.

Он отметил, что по отставке министра здравоохранения Максима Степанова у “слуг народа” не было вариантов, поскольку оппозиционные депутаты уже собрали подписи для внеочередного заседания для его увольнения.

По мнению Антона Полякова, Максим Степанов был бы уволен и так.

Как сообщала Politeka, увольнение министра Степанова, Рада приняла окончательное решение: первые подробности.

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