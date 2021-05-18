Чи існувала змова між олігархом Дмитром Фірташем і колишнім керівництвом «Нафтогазу» на чолі з Андрієм Коболєвим? Віталій Кулик у своїй статті на ресурсі «Політком» стверджує, що так.

«Найдешевший газ для населення запропонували «Нафтогаз» і компанія Фірташа« Йе Енергія». Ціна, відповідно, склала 7,96 і 7,99 гривні за кубометр. А облгази Фірташа продають в Україні 70 відсотків газу для кінцевого споживача, і у всіх інших постачальників продукт коштує дорожче. Експерт Сергій Голованьв наполягає, що між Андрієм Коболєвим і людьми Фірташа була змова. Структури Фірташа купували газ за 7,42 гривні, а для інших він коштував вісім гривень. Неофіційно в «Нафтогазі» пояснювали це тим, що ці структури домовлялися про закупівлю в березні, коли ціна була низькою. Ймовірно, інші не знали, коли слід звертатися на цю тему», - пише автор статті.

За його словами, наступник Коболєва Юрій Вітренко також розповідав про непрозорі переговори між «Нафтогазом» і групою Фірташа, причому він засудив таку практику, оскільки вона суперечить політиці деолігархізації.

«Керівництво «Нафтогазу» на чолі зі священною коровою «соросят» Коболєвим йде на змову з олігархом. А цей олігарх контролює 70 відсотків розподілу газу в країні - і йому фактично допомагають встановити монополію», - резюмує Віталій Кулик.

Раніше, як повідомляє Politeka, Тарас Загородній закликав українську державу повернути контроль над активами «Нафтогазу» .