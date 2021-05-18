Существовал ли сговор между олигархом Дмитрием Фирташем и прежним руководством «Нафтогаза» во главе с Андреем Коболевым? Виталий Кулик в своей статье на ресурсе «Политком» утверждает, что да.
«Самый дешёвый газ для населения предложили «Нафтогаз» и компания Фирташа «ЙЕ Энергия». Цена, соответственно, составила 7,96 и 7,99 гривны за кубометр. А облгазы Фирташа продают в Украине 70 процентов газа для конечного потребителя, и у всех остальных поставщиков продукт стоит дороже. Эксперт Сергей Голованев настаивает, что между Андреем Коболевым и людьми Фирташа был сговор. Структуры Фирташа покупали газ за 7,42 гривны, а для остальных он стоил восемь гривен. Неофициально в «Нафтогазе» объясняли это тем, что эти структуры договаривались о закупке в марте, когда цена была низкой. Вероятно, остальные не знали, когда следует обращаться на эту тему», - пишет автор статьи.
По его словам, преемник Коболева Юрий Витренко также рассказывал о непрозрачных переговорах между «Нафтогазом» и группой Фирташа, причём он осудил такую практику, поскольку она противоречит политике деолигархизации.
«Руководство «Нафтогаза» во главе со священной коровой «соросят» Коболевым идёт на сговор с олигархом. А этот олигарх контролирует 70 процентов распределения газа в стране – и ему фактически помогают установить монополию», - резюмирует Виталий Кулик.
Ранее, как сообщает Politeka, Тарас Загородний призвал украинское государство вернуть контроль над активами «Нафтогаза».
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дочь Поляковой в корсете-портупее записала на видео свои шалости с другом: дерзкие кадры
В Одессе мощный ливень затопил улицы, выпал даже град: видео стихии
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Тело ребенка нашли в петле на Киевщине: оставил послание в чате с одноклассниками
А Владимир Дольник указал на необходимость изменить роль Наблюдательного совета «Нафтогаза».