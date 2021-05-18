Якщо звільнення глави «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та Наглядової ради були за негативними результатами роботи, то потрібно озвучити причини цих результатів і створити ефективну модель управління державною компанією. Про це у програмі Юрія Романенка «Романенко Бесіди» розповів експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Сам Вітренко має бути в цьому зацікавлений. Я переконаний, що буде якийсь аудит та оптимізація витрат. Треба скорочувати витрати, бо у «Нафтогазу» доходи падали, а витрати зростали. Також, «Нафтогаз» потребує модернізації, про це всі говорять. При такій структурі, яка є, він потребує трансформації», - каже експерт.

Він додає, що йдеться про вироблення якоїсь програми, куди компанія має рухатись. За словами Прокіпа, ця програма мала би з’явитися протягом найближчих місяців.

«Як би ми не хотіли ринкові реформи, у нас є в Україні соціальні проблеми, які хтось повинен вирішувати. Якісь ПСО (покладання спеціальних обов’язків) повинні бути. Це ПСО скасували для компаній, для населення, але до травня воно у нас було для теплокомуненерго. Якщо зараз зробити ціну у півтора рази вищою, платіжки за тепло за рік підвищаться до 500 процентів. Можуть і на вилах винести», - зазначає він.

Прокіп вважає, що потрібна компанія, яка буде виконувати свій суспільний обов’язок.

«Я не кажу, що повинен бути «собез», але щось повинно бути. Якщо віддати компанію приватним власникам, - ну, буде там наглядова рада, яка качатиме свої права і буде розповідати, що нам робити. Я розумію, що приватний власник ефективніший за державного, як показав у нас приклад газовидобутку. Але, може, спробуємо ще раз зробити цю компанію ефективною, коли вона державна. Оця реформа, ці наглядові ради мали б зробити компанію ефективною. Але вийшов «мєждусобойчик». Наглядова рада гладила по голові правління, правління тиснуло руку наглядовій раді, але з ефективністю не склалося», - резюмує Андріан Прокіп.

Нагадаємо, держава повинна повернути контроль над активами «Нафтогаз Україна», - Загородній.

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