Если увольнение главы «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и Наблюдательного совета были по отрицательным результатам работы, то нужно озвучить причины этих результатов и создать эффективную модель управления государственной компанией. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» рассказал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

«Сам Витренко должен быть в этом заинтересован. Я убежден, что будет какой-то аудит и оптимизация расходов. Надо сокращать расходы, потому что у «Нафтогаза» доходы падали, а расходы росли. Также, «Нафтогаз» требует модернизации, об этом все говорят. При такой структуре он нуждается в трансформации», - говорит эксперт.

Он добавляет, что речь идет о выработке какой-то программы, куда компания будет двигаться. По словам Прокипа, эта программа должна была появиться в течение ближайших месяцев.

«Как бы мы не хотели рыночные реформы, у нас есть в Украине социальные проблемы, которые кто-то должен решать. Какие-то ВСО (возложение специальных обязанностей) должны быть. Это ВСО отменили для компаний, для населения, но до мая оно у нас было для теплокоммунэнерго. Если сейчас сделать цену в полтора раза выше, платежки за тепло за год повысятся до 500 процентов. Могут и на вилах вынести», - отмечает он.

Прокип считает, что нужна компания, которая будет выполнять свой общественный долг.

«Я не говорю, что должен быть «собес», но что-то должно быть. Если отдать компанию частным владельцам, - ну, будет там наблюдательный совет, который будет качать свои права и будет рассказывать, что нам делать. Я понимаю, что частный собственник эффективнее государственного, как показал у нас пример газодобычи. Но, может, попробуем еще раз сделать эту компанию эффективной, когда она государственная. Эта реформа, эти наблюдательные советы должны сделать компанию эффективной. Но вышел «междусобойчик». Наблюдательный совет гладил по голове правление, правление жало руку наблюдательному совету, но с эффективностью не сложилось», - резюмирует Андриан Прокип.

Напомним, Загородний считает, что государство должно вернуть контроль над активами «Нафтогаз Украина».

Также Politeka сообщала: Прокип рассказал, куда делись три миллиарда долларов, выигранные «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж.