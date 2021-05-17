Діяльність Максима Степанова на чолі Міністерства охорони здоров'я отримує різні оцінки. Хтось вважає, що його давно потрібно було звільнити з посади міністра, а хтось - що робити це ні в якому разі не можна.
Свою думку висловив Оргкомітет захисту державної медицини в Україні на своїй сторінці в Facebook.
«Не можна виконувати вимогу заокеанських партнерів про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського і партію «Слуга народу» ні в якому разі не робити цього», - вважають медики, які входять в цю організацію.
На їхню думку, саме реформи за закордонними рекомендаціями настільки розвалили українську систему охорони здоров'я, що вона виявилася безсилою протистояти пандемії коронавірусу.
«Беручи подібні рішення, пам'ятайте, що від них залежать життя і здоров'я вас самих і ваших близьких», - звертаються члени організації до політиків.
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Раніше, як повідомляє Politeka, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді змістити Максима Степанова з посади.
А сам він розповів про подробиці майбутнього скасування карантину.