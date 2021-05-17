Деятельность Максима Степанова во главе Министерства здравоохранения получает разные оценки. Кто-то считает, что его давно нужно было уволить с поста министра, а кто-то – что делать это ни в коем случае нельзя.

Своё мнение высказал Оргкомитет защиты государственной медицины в Украине на своей странице в Facebook.

«Нельзя выполнять требование заокеанских партнёров об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения. Мы призываем президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» ни в коем случае не делать этого», - считают медики, которые входят в эту организацию.

По их мнению, именно реформы по зарубежным рекомендациям настолько развалили украинскую систему здравоохранения, что она оказалась бессильна противостоять пандемии коронавируса.

«Принимая подобные решения, помните, что от них зависят жизнь и здоровье вас самих и ваших близких», - обращаются члены организации к политикам.

Ранее, как сообщает Politeka, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде сместить Максима Степанова с должности.

А сам он рассказал о подробностях предстоящей отмены карантина.



