Підвищення цін на газ призведе до смерті всієї системи теплокомуненерго, оскільки малі і середні компанії не зможуть запуститися, а районні будуть змушені підвищувати ціни.

Про це сказав голова комітету з питань ЖКГ в громадській раді при КМДА Олег Попенко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"На сьогодні НАК “Нафтогаз” уже запропонував теплокомуненерго нові ціни на газ. Я спілкувався з рядом теплокомуненерго по Україні і запитав, що ви будете робити далі. Так, малі і середні теплокомуненерго сказали однозначно - ми не запустимося. За новою ціною на газ і нових умов роботи ми не запустимося. Оборотних грошей у нас немає. Можливості профінансувати органами місцевого самоврядування у нас немає. Гарантію дати не факт, що вони зможуть", - сказав Олег Попенко.

Він зазначив, що в цих умовах малі і середні теплокомуненерго, які не мають бюджету, не запустяться.

"Міста залишаться без тепла. Середні - обласні центри, ті, у кого є бюджет, районні, в містах (як Кривий Ріг, наприклад) - вони змушені будуть підняти вартість тепла. Так ось, один з директорів теплокомуненерго мені сказав про те, що він прорахував вартість тепла і він змушений буде підняти вартість своїх послуг на гарячу воду і на тепло на 57%. На тих умовах, які йому зараз виставляє НАК "Нафтогаз". Це смерть усій системі теплокомуненерго", - додав Попенко.

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