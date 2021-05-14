Повышение цен на газ приведет к смерти всей системы теплокоммунэнерго, поскольку малые и средние компании не смогут запуститься, а районные будут вынуждены повышать цены.

Об этом сказал глава комитета по вопросам ЖКХ в общественном совете при КГГА Олег Попенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“На сегодня НАК “Нафтогаз” уже предложил теплокоммунэнерго новые цены на газ. Я общался с рядом теплокоммунэнерго по Украине и спросил, что вы будете делать дальше. То малые и средние теплокоммунэнерго сказали однозначно - мы не запустимся. По новой цене на газ и новым условиям работы мы не запустимся. Оборотных денег у нас нет. Возможности профинансировать органами местного самоуправления у нас нет. Гарантию дать не факт, что они смогут”, - сказал Олег Попенко.

Он отметил, что в этих условиях малые и средние теплокоммунэнерго, у которых нет бюджета, не запустятся.

“Города останутся без тепла. Средние - областные центры, те, у кого есть бюджет, районные, в городах (как Кривой Рог, например) - они вынуждены будут поднять стоимость тепла. Так вот, один из директоров теплокоммунэнерго мне сказал о том, что он посчитал стоимость тепла и он вынужден будет поднять стоимость своих услуг на горячую воду и на тепло на 57%. На тех условиях, которые ему сейчас выставляет НАК “Нафтогаз”. Это смерть всей системе теплокоммунэнерго”, - добавил Попенко.

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